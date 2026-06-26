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摩根大通高管竟当街偷垃圾桶 影片疯传丢金饭碗

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更新时间：09:05 2026-06-26 HKT
发布时间：09:05 2026-06-26 HKT

美国NBA篮球队纽约人（Knicks）日前历史性封王并举行全城胜利巡游，期间大批疯狂球迷涌上街头庆祝，不料一名年薪丰厚、任职国际投行摩根大通（JPMorgan Chase）的女高层意外成为「焦点」，皆因她为了将巡游特设的「限量版」橙蓝色垃圾桶据为己有，竟在众目睽睽下将桶内垃圾公然泼洒在大街上，随后更堂而皇之地将巨型垃圾桶抬走并高调转乘地铁。整个荒诞的「偷垃圾桶」过程被现场民众拍下并在网络社交平台疯传，瞬间点燃舆论怒火，最终该名金融女强人为了一个垃圾桶而失去人人羡慕的金饭碗。

当街泼洒垃圾抬走「纪念版」垃圾桶 

事件发生在近日热火朝天的纽约人队封王胜利大巡游现场。网络上疯传的两段影片清晰记录了这名金融女高管的行径。在第一段影片中，女高管名身穿纽约人球衣、头戴橙色帽子，在人潮汹涌的曼哈顿街道旁，突然盯上了纽约市政府特意为是次封王活动定制、印有纽约人标志性蓝橙双色的限量版公共垃圾桶。

她随后作出了令人咋舌的举动，完全无视旁人目光，竟然将垃圾桶整副提起，毫不客气地将里面的大量污秽垃圾直接倒在众人往来的街道上，随后一脸得意地将空桶一把抬走。而另一段后续影片则拍到，她双手紧紧抱着这个巨大的蓝橙色「战利品」，堂而皇之地走进纽约地铁站并乘搭地铁，随即引发美国网民的疯狂「人肉搜索」。

摩根大通女总监身分曝光 

随着事件闹大，《纽约邮报》及多间美媒迅速掀起该名女子的神秘面纱。经证实，涉事女子为现年40岁的安琪·巴埃兹（Angie Báez），而她的真实身分是华尔街巨擘摩根大通的高层管理人员。根据其 LinkedIn 专业资料显示，巴埃兹在一年多前才刚获得晋职，高升为摩根大通信用卡与数码商务部门的社群及产业合作执行总监（Executive Director），平日专门负责高大上的企业形象与合作，属于不折不扣的金融界天之骄女。

消息指，巴埃兹当天是以纯粹个人私人身分参与纽约人的封王巡游，不料却因一时贪念闯下大祸。摩根大通发言人随后发表公开声明，证实「这名雇员已不再受聘于本公司。」

环境清洁局怒斥行为无知蠢钝 

针对这宗当街偷窃公物事件，纽约市环境清洁局（Department of Sanitation）随后亦发表声明，指任何人把垃圾公然倒在街上，并且窃取属于全体市民的公共财物，这不仅仅是严重的违法行为，更是完全不符合纽约人球迷应有的优秀素质，「更何况，此人竟然还是在无数镜头和聚光灯前公然犯案，这种行为实在是相当无知与愚蠢」。

目前据纽约警方（NYPD）初步回应透露，由于事件中暂时未有任何政府部门或目击市民正式向警方报案求助，因此执法部门截至目前为止并未有就此案立案展开正式的刑事调查。

 

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