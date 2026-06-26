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委内瑞拉7.5级地震︱特朗普称驰援「新朋友」 中国：愿适当协助

即时国际
更新时间：08:38 2026-06-26 HKT
发布时间：08:38 2026-06-26 HKT

委内瑞拉接连发生强地震后，美国总统特朗普向「新朋友」伸出援手，国务卿鲁比奥说，美国「正立即向委内瑞拉部署搜救队、医疗资源和人道主义援助」。中国外交部表示，中方愿提供力所能及的帮助。

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美救灾成对委关系「试金石」

特朗普周三（6月24日）在社交平台写道，委内瑞拉人民刚遭遇的两宗地震规模都非常大，造成严重伤亡，「美国随时准备、愿意且有能力协助！我已指示我们政府所有部门做好迅速行动的准备。我们会向我们的新朋友伸出援手。初步通报显示情况不乐观！」

国务卿鲁比奥则表示，「在特朗普总统的指示下」，美国「正在立即向委内瑞拉部署搜救队、医疗资源和人道主义援助」。

自美军今年1月逮捕委内瑞拉总统马杜罗以来，特朗普政府就一直在委内瑞拉国内事务中扮演要角。美国这次多大程度上参与救灾与复原工作，将成为检验特朗普政府对委内瑞拉承诺的一项指标。

中国外交部发言人郭嘉昆表示，中方向委内瑞拉政府和受灾民众表示诚挚慰问，愿根据委方需要，以适当方式提供力所能及的帮助。
 

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