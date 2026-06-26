伊朗局势︱油价跌至战前水平 阿曼：未来不收霍峡通行费

由于投资者对美伊和平谈判发展趋于乐观，且更多油轮公开通过能源要道霍尔木兹海峡，国际油价回落至伊朗战争前水平。阿曼外交大臣巴德尔昨日（6月25日）强调，未来有关霍峡的安排将不涉及征收任何通行费用。与霍峡相邻的阿曼与伊朗日前曾表示，双方正在讨论服务「成本」。

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战前日均138艘船过霍峡

近期美伊签署谅解备忘录，伴随美国暂时放松对伊朗部分石油出口限制，加上霍峡通行状况改善，国际油价承压明显。纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格周三收于每桶70.34美元，下跌3.92%；8月交货的伦敦布兰特原油期货价格收于每桶73.74美元，跌4.33%。两大基准油价均已回到伊朗战事2月28日爆发前的水平。

分析师指出，当前运输水平仍显著低于冲突前约每日2000万桶的规模。尽管如此，由于沙特与阿联酋通过管道分流部分出口，市场普遍认为日均通行量回升至约1400万桶即可恢复战事前供应能力。周二至周四，已有57艘载有约1100名海员的船只，根据撤离计划通过了霍峡。在战前，平均每日有138艘船通过霍峡。

阿曼外交大臣巴德尔昨日（6月25日）在巴林出席海湾阿拉伯国家合作委员会成员国与美国联合部长级会议时表示，阿曼呼吁确保霍尔木兹海峡航道安全畅通，「关于该海峡的未来安排，并不包括征收任何通行费」。

美国国务卿鲁比奥也出席这场会议，说：「国际水道不属于任何民族国家。这是当今世界的一项基本原则，如果没有这项原则，世界将陷入全面混乱。」他进一步说：「倘若我们接受，只因某条国际水道碰巧靠近你的领土，你就可以向使用它的船只收费，那么这种做法势必迅速蔓延至世界各地。」

伊朗常驻联合国日内瓦办事处代表巴赫雷尼周二（6月23日）曾说，霍峡现已开放，为期60天，其间不会收取任何费用。60天后，海峡开放的具体情况将由伊美谈判结果决定。伊朗与阿曼当日曾发联合声明说，两国将着手研究霍峡相关管理服务的成本问题，并强调它们对该航道拥有主权。