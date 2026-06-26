委内瑞拉7.5级地震︱增至589死近3000伤 17国搜救队共千人救援

委内瑞拉周三傍晚遭受7.2级与7.5级双主震冲击后，灾区录得逾130次强烈余震。截至当地周五上午，临时总统罗德里格斯表示，死亡人数增至598人，另外约2980人受伤。估计仍有许多灾民被困在倒塌建筑物的瓦砾之中，至少17国搜救人员已赶赴灾场尽力搜救。

临时总统罗德里格斯除宣布全国进入紧急状态外，亦宣布设立两亿美元（约15.6亿港元）的重建基金，并公开点名由衷感谢中国政府第一时间表明愿意提供力所能及的无私协助。国家主席习近平向罗德里格斯致慰问电。

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人道主义系统正大规模运作

联合国人道事务协调厅（OCHA）发言人表示，「整个人道主义系统正在迅速且大规模地运作」。目前部署了25支队伍合共1000人救灾，包括17支是国家及城市搜救队，其余是紧急医疗救援队，还有更多救援力量即将抵达。

目前智利、哥伦比亚、萨尔瓦多、意大利、墨西哥、瑞士和美国的救援队已经抵达委内瑞拉。英国、捷克、厄瓜多尔、法国、德国、约旦、荷兰、卡塔尔和西班牙等国的救援队也正在动员。

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这场被专家定性为委内瑞拉过去100年来最强烈的大地震，其惊人的破坏力源于致命的结构性因素。美国地质勘探局及专家分析指出，当地周三傍晚6时04分先发生7.2级地震，震央位于首都加拉加斯以西约160公里，震源深度约20公里；然而不够一分钟内，威力更大的7.5级主震再度在仅10公里深的极浅层地壳爆发。

拉瓜伊拉重灾区废墟救出生还者全场鼓掌

由于震央极度接近人口密度极高的加拉加斯城区，浅层地震释放出的巨大能量在「双地震」的密集交叉冲击下，产生了叠加连锁效应，导致大量建筑物结构瞬间崩溃，加剧了整体的破坏程度。

有最新公开的手机片段震撼曝光，清晰显示在当地傍晚地震发生一刻，加拉加斯郊区的洪基托（El Junquito）灾情极其惨烈。多栋房屋在镜头前轰然倒塌，现场四周烟尘滚滚，满地都是碎裂的瓦砾与钢筋，大批死里逃生的途人惊惶失措地在漫天尘土中慌忙奔逃，场面形同末日。

到了周四，黄金搜救时间进入最后倒数，大批救援人员、专业人士以及民间义工争分夺秒在各区搜救。被列为重灾区的拉瓜伊拉（La Guaira）地区灾情最为严峻，市内多幢高楼大厦集体粉碎性倒塌。

在救援现场，一度出现令人动容的画面。一名被沉重混凝土压住的女子，在瓦砾缝隙中拼命伸出一只手等待救援，救援人员随即用工具漏夜挖掘，当生还者被合力抬出废墟的一刻，现场登时爆发出热烈的拍手欢呼声。侥幸获救的灾民莫拉（Mora）悲恸忆述：「我在地震一刻拼命抓住门框，因为抓得太紧，导致手指当场骨折。我死命抓紧门框直到整栋大楼在我眼前倒塌，期间我死死捉紧她（朋友）的手，一直捉紧，但最后只能眼睁睁看著朋友在我面前死去。而我当时甚至还来不及痛哭，直到现在心情也一样无法平复。」

慈父泪崩寻新生命孙女 难民夫妇赤脚走过街头

除了莫拉，大批看著家园尽毁、亲人音讯全无的灾民亦在灾区现场情绪崩溃。另一名灾民戈麦斯（Gomez）对著镜头老泪纵横地公开哀求：「我叫戈麦斯，我的女儿、孙儿，还有一个快要出生的孙女，现在全部失踪了！请大家帮帮忙，帮我寻求女儿的下落，看看她是不是还被困在那些瓦砾下面！」现场更拍到有面容憔悴的夫妇，在痛失所有财产后，只能赤脚走过满是玻璃碎片的街头，手上仅能拿著少许抢救出来的随身物品，前路茫茫。