世界杯2026｜墨西哥球迷街头庆祝 私家车冲撞人群 一周两宗共酿22伤

四年一度的世界杯足球赛正进行得如火如荼，据外媒报道，在墨西哥国家队接连报捷、全国球迷倾城而出上街狂欢之际，当地在短短不足一周之内，接连发生两宗疯狂司机驾驶汽车蓄意冲撞庆祝集会人群的个案。在6月24日的最新一宗意外中，一辆黑色私家车在下加利福尼亚州卡波圣卢卡斯（Cabo San Lucas）遭激动球迷包围后，悍然突然加速向前狂飙撞飞人群，当场导致至少17人受伤倒地。连同六日前另一宗轻型货车冲撞案，一星期内的两次「车撞人」已合共造成至少22名球迷受伤。

最新撞人事件发生在当地时间6月24日。当时大批墨西哥国家队的球迷，正聚集在卡波圣卢卡斯市的街头，隆重庆祝国家队再次在世界杯赛事中赢波晋级，现场锣鼓喧天、气氛热烈。

监视器拍到，一辆黑色私家车驶至集会现场，随即被情绪高涨的球迷包围。路透社

墨西哥发生私家车冲撞街头庆祝球迷事件，警方到场调查。路透社

监视器拍到，一辆黑色私家车驶至集会现场，随即被情绪高涨的球迷包围。路透社

网上影片拍到汽车撞向人群一刻。X@DiariodeYucatan

网上影片拍到汽车撞向人群一刻。X@DiariodeYucatan

网上影片拍到汽车撞向人群一刻。X@DiariodeYucatan

然而网络上随后疯传的惊悚影片记录了惊心一幕。当时一辆黑色私家车驶至集会现场，随即被一班情绪高涨的球迷重重包围，期间甚至有数名球迷兴奋地直接爬上车顶狂欢。不料，涉事司机怀疑情绪失控，在毫无预警下突然疯狂加速向前狂飙，直接冲向前方密密麻麻的人群。多名球迷走避无路，当场像保龄球般被撞飞落地，现场尖叫声此起彼落。事件最终证实导致至少17人不同程度受伤，现场杂物散落一地。

六日前奇瓦瓦刚爆货车撞人 司机面临多项指控一人仍留医

这已经是墨西哥在短短几日内第二度发生同类型的汽车冲撞球迷事件。就在六日前的6月18日，墨西哥国家队在分组赛以1比0力克强敌韩国队，全国上下陷入疯狂。在奇瓦瓦（Chihuahua）的街头庆祝集会上，同样有一辆轻型货车突然开向正在手舞足蹈的赢波球迷。

奇瓦瓦检察长办公室随后对外发表声明，证实事件导致5名球迷受伤，其中一名年仅23岁的女球迷由于伤势严重、体内多处骨折，至今仍需在医院留医，其余4人则幸运仅受轻伤。涉事司机目前已被当地警方收监，正开庭面临5项蓄意人身伤害指控，以及1项因撞毁公物金属柱而造成的财产损失指控。