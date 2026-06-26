网传中国妇大闹机舱 遭日警上机带走狂叫：你们要干甚么

一架由上海浦东机场飞往美国三藩市的美国联合航空（United Airlines）UA858航班，于6月24日开出后，网传机上一名中年中国籍女乘客突然情绪失控，大闹机舱，不仅将餐具掷向机舱服务员，更在机舱内泼洒食物兼吐口水，机长有感事态严重，将航机临时备降日本成田机场。日本千叶县警方随即派出至少7名执法人员登机调查，期间妇人拒绝配合并不断高声狂叫「你们要干什么」，影片在网上疯传，而该名女乘客最终亦被押解下机。

大闹登机口中英夹杂骂人 派餐时飞掷餐具随地吐口水

据同机乘客事后在社交平台发布的第一手目击贴文指，这名涉事的中年内地女乘客，早在上海浦东机场登机口时已表现出异常行径，不断自言自语且中英夹杂地大声辱骂旁人，又高呼自己「遭到迫害」。不料航机升空后，她的异常行为进一步升级。

当机舱服务员开始依照程序派发飞机餐时，该名女乘客突然暴走，众目睽睽之下将沉重的餐具狠狠扔向迎面而来的机舱服务员，并对空服人员进行连串人格侮辱。随后，她更将餐盘上的食物丢弃在走廊地面，并在机舱内到处吐口水。虽然机上的空中警察随即上前介入，并先后发出两次最后警告，但对方依然故我拒绝收敛，机长基于全体旅客安全考量，决定临时更改航道。

网络上疯传的机舱内部影片记录了警员上机调查的情况。航机降落后，至少7名身穿写有「千叶县警察」制服的日本执法人员登机，而涉事女乘客依然情绪激动，坐在位中并不断重复狂叫「你们要干什么！」、「我不走！」，其中一名警员迅速将其置物柜内的随身行李强行取走。

当时机组人员随即透过广播向全机发出呼吁：「各位乘客请您返回座位，系好您的安全带，我们现在正在处理飞机上的紧急情况，希望我们能够再次起飞回到旧金山。如果你们不能配合我们，我们超时的话将不会起飞，所以请您配合返回座位。」目击者指出，日本警方全程表现克制没有动粗，一直极具耐心地与她沟通，但因大妈从头到尾拒绝合作，最后警员方召来谈判专家登机游说，才顺利将该名女乘客拘捕并带离机舱。

航程延误数小时 几经波折最终抵达旧金山

根据权威航班追踪网站 FlightAware 的数据显示，这架命途多舛的 UA858 航班，当日中午 12 时 43 分从上海浦东机场起飞，受事件影响，被迫于日本当地时间下午 4 时 37 分紧急备降日本成田机场。

在成田机场跑道停留后，客机于傍晚 6 时 15 分再度拔地而起，几经波折后，最终于美国当地时间上午 10 时 40 分安全抵达三藩市。