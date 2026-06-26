委内瑞拉7.5级地震︱房屋倾倒惊栗画面曝光 男子废墟持电筒寻亲儿令人揪心

南美洲委内瑞拉当地周三（24日）傍晚爆发「双地震」，在短短39秒内接连发生7.2级及7.5级的强震，威力惊人，而随着网民上载更多地震爆发当刻影片，首都加拉加斯郊区大厦倾倒一刻的恐怖画面曝光，烟尘滚滚、瓦砾遍地。入夜后灾区现场哀号四起，有外媒更拍下揪心的一幕，一名父亲在儿子居住的废墟大楼前，惊见儿子的座驾被瓦砾压毁，只能手持电筒在漆黑的瓦砾堆中忧心寻找生死未卜的爱儿，画面令人心酸。

这是委内瑞拉有纪录以来史上第二强震，根据美国地质勘探局（USGS）最新数据指出，是次强震属于罕见的「双地震」（Doublet earthquake）。首场7.2级的前震发生在当地周三傍晚6时04分，震央位于加拉加斯以西的滨海城镇莫龙附近，震源深度约20公里；然而仅在短短39秒后，一场威力更大的7.5级主震爆发，震源深度仅10公里，属于极具杀伤力的极浅层强震。

强震摧毁大批基建。有现场目击者拍到加拉加斯郊区一栋房屋在主震中轰然倒塌的一幕，只见整栋大楼瞬间倾倒，街上烟尘滚滚，路人惊惶尖叫逃生。委内瑞拉国营电视台大楼亦遭到严重损毁，大量倒塌的石屎墙体从天而降，直接砸烂多部停泊在楼下的车辆，现场满目疮痍。

在距离首都附近的沿岸城市马库托（Macuto），灾情同样惨不忍睹。一栋楼高8层、拥有过百间客房的知名酒店，在7.5级主震的蹂躏下，几乎在几秒钟内被夷为平地。由于事发时正值当地的公众假期，大批民众当时正留在家中或酒店内度假，预料被埋人数众多。许多侥幸生还的民居厨房内，满地都是被震跌的厨具、杂物以及碎裂的玻璃，景象惊心动魄。

这场强度仅次于1900年7.7级历史强震的天灾，导致大量民众流离失所。入夜后，大批国际与本土救援人员冒着余震危险，继续在一栋栋倒塌的大楼废墟中进行「生命大搜救」。

车被压毁爱儿生死未卜 老父手持微弱电筒废墟寻亲

在连夜的搜救行动中，外媒在现场捕捉到一幕揪心画面。一名叫拉梅达（José Alberto Gallipoli Lameda）的当地男子，在得知儿子居住的大楼不幸倒塌后赶赴现场，惟他赫然发现自己儿子的座驾已经被死死压在沉重的瓦砾之下时，深恐爱儿已遭遇不测。

在漆黑一整片的灾区中，拉梅达不肯放弃最后一丝希望，他手持一支微弱的电筒，只身走进危险的废墟残骸中，一边高喊儿子的名字，一边试图寻找任何生命迹象，影像令人揪心。

目前多国救援队伍已陆续抵达当地，全案搜救行动仍在争分夺秒进行中。