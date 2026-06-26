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加航机长发病！机身狂摇偏离航线 副机长接手急降波士顿

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更新时间：00:11 2026-06-26 HKT
发布时间：00:11 2026-06-26 HKT

加拿大航空一个航班的机长，在执飞途中突然癫痫发作，飞机机身摇晃并偏离航线。空服员冷静应对，和乘客们合力照顾机长，航班则副机长则接手，将飞机驶至波士顿急降。

机身反复摇晃像失控

其中一名乘客麦克唐纳（Rodney McDonald）与妻子和2个儿子一起飞。他说飞机剧烈摇晃，「我就知道出了问题，因为那不是湍流，真的感觉就像有人抛弃了控制装置，然后这种情况一遍又一遍地发生」。此时一名空服员冲进驾驶舱，急忙将一名机师拖出来放在通道上。

旁人不应强行压制癫痫发作患者，建议移除附近危险物品，将患者翻侧。 youtube / St John Ambulance
旁人不应强行压制癫痫发作患者，建议移除附近危险物品，将患者翻侧。 youtube / St John Ambulance

他看到机师似乎癫痫发作，于是上前帮忙，和另外大约4名乘客合力花了40分钟压制住机长。他说，由于机长神智不清，众人只好用安全带固定他的四肢，直到降落后才逐渐恢复清醒。麦克唐纳事后感叹：「当下脑中一片混乱，只能不断祈祷。」

副机长则将飞机开往波士顿安全急降后，随即有救援人员接应，机长送院治理。加航表示，正积极协助受影响乘客安排后续交通，确保他们顺利抵达哈利法克斯。

疾病预防控制中心提醒，癫痫患者发作时不应强行压制，因为这样做可能会令他们受伤。正确做法是清除附近的尖锐或危险物体，轻轻地将患者翻侧，并保持呼吸道畅通。

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