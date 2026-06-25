欧洲热浪｜西班牙4天212人亡 6月单日平均气温创记录破28°C

热浪席卷欧洲大部分地区，西班牙公共机构估计，从周日到周三，4天内有212宗超额死亡个案。数据显示，2025年同期仅98宗超额死亡，当时西班牙也正经历有记录以来最炎热的夏天。



西班牙正处于应对气候变化的最前线。根据西班牙记录每日死亡统计数据的MoMo监测系统，去年5月16日至9月30日期间，西班牙与高温相关的死亡人数达到3,832人，比 2024年同期增加了87.6%。

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西班牙塞维利亚的佛朗明哥舞者跳到满身汗。 路透社

西班牙本土本周创下自1950年以来6月份的最高单日平均气温，周一录得28.08°C，周二进一步升至28.17°C。

这两天也创下了自1950年以来6月份平均最低气温记录，周一达到20.14°C，周二也录得19.81°C。这些「热带夜」令市民难以入睡，并可能威胁公共健康。

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西班牙马德里一名男子躲在树荫下乘凉。 路透社

极端天气在西班牙北部部分地区触发了最高级别警报，通常能免受酷热天气影响的坎塔布里亚（Cantabria）和巴斯克地区（Basque Country），气温飙升至40°C以上。

大部分天气警报于周四解除，北部地区仅维持最低级别的黄色警报。