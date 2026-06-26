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北海道男大生遭多人虐打裸尸公园 主犯川村叶音获刑30年

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更新时间：00:02 2026-06-26 HKT
发布时间：00:02 2026-06-26 HKT

北海道江别市去年10月发生震惊日本社会的集体虐杀大学生案，20岁受害人长谷知哉因卷入感情纠纷，遭6名男女先后围殴3轮，抢劫后弃置公园，案情令人发指。札幌地方法院针对其中3名被告宣判，其中21岁主犯川村叶音获刑30年。另外2名犯案时未成年的共犯，分别被判20年徒刑，以及9年至13年的不定期刑。

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整宗案始作俑者川村叶音（左）与八木原亚麻。 Instagram
整宗案始作俑者川村叶音（左）与八木原亚麻。 Instagram

综合日媒报道，案发于2024年10月25日至26日间。长谷知哉与21岁女友八木原亚麻闹分手，女方闺密川村叶音得悉后，联同另外4名男女一同施暴。6人被指在江别市一个公园内，对长谷长时间拳打脚踢，强行夺取金融卡、信用卡与衣物等。

长谷知哉案发生在北海道江别市文京台南町公园。 X@nape0404
长谷知哉案发生在北海道江别市文京台南町公园。 X@nape0404

长谷遭受的暴力程度极为严重，全身留下多处瘀伤，遭拳打脚踢多达数百次。犯案过程中，被告一行人迫长谷交出财物，大喊「全部拿出来」、「信用卡也交出来」、又逼问金融卡密码。长谷因遭受重创，出现外伤性蜘蛛膜下出血、硬脑膜下出血及腰椎骨折等伤势，最后死于外伤性休克。

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被告等人不仅施暴，还用手机拍下施暴过程及迫长谷道歉的画面。他们将全裸兼重伤的长谷弃置在公园，事后若无其事会被害人的信用卡到附近超市买香烟、吃东西。

川村叶音在法庭承认起诉事实，检方认为她积极参与施暴与抢劫，主动索取金钱财物，不是受同侪压力才犯案，因此求处无期徒刑。法官裁定川村叶音犯下强盗致死等罪，判30年有期徒刑。

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