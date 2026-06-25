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日本变态老板夫妻凌虐男员工 迫全裸爬电线杆、喷枪烧大腿

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更新时间：22:07 2026-06-25 HKT
发布时间：22:07 2026-06-25 HKT

日本长崎县一对夫妻被揭发以残忍手段虐待一名40余岁男性员工，强迫他赤裸爬10米高的电线杆攀电线，又用瓦斯喷枪烧伤其两侧大腿。这对夫妻已被拘捕。

被捕的分别是从事防水工程的内野隆弥（40岁）及其妻内野由华（37岁）。据长崎当地媒体报道，爬电线杆事件于去年6月24日晚上约10时发生。据指两人要求男员工脱光衣物后，穿戴类似安全吊带的装备，再逼迫他攀爬至10米电线杆的高处并攀越电线。所幸员工没有掉落，也没有受伤。

内野隆弥承认指控，表示「这确实是我所为」，其妻则表示「什么都不想说」。

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内野隆弥另涉嫌用木刀殴打这名员工，并用瓦斯喷枪直接喷射对方大腿，导致其两侧大腿严重灼伤，需疗养约6个月。他因这些行为，于6月4日以涉嫌伤害罪被捕。警方向受害者问话时，惊悉裸爬电线杆事件，因此25日另以不同意猥亵及强迫罪嫌将两夫妇再次拘捕。

警方正继续调查事发详细经过，同时追查两人是否还涉及其他犯罪行为。

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