委内瑞拉地震｜国际机场塌天花 瓦砾粉尘铺满地如末日景象

委内瑞拉24日傍晚接连发生规模7.2、7.5强震，重创首都加拉加斯（Caracas）与北部多州。首都圈的西蒙·玻利瓦国际机场（Simon Bolívar International Airport）严重毁损，天花大面积崩塌，旅客拍到的画面有如末日景象。

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现场影像显示，机场内部灯光闪砾，四处有东西掉落砰砰作响。大量粉尘如下雨般飘落，崩塌的天花板碎片及建筑残骸散落一地上。旅客一脸惊恐，慌乱地朝着不同方向跑，现场一片混乱。

委内瑞拉前众议员阿祖阿赫（Wilmer Azuaje）拍下影片，直呼：「看看这里的灾难，全部都被摧毁了。」

他在机场内走动拍下灾情，可见天花板块和断掉的支架挂在半空，其中一处工作区如末日世界，电脑、桌椅和地上的灰尘厚得像堆积了数十年。

委内瑞拉发生强烈地震，有估计会造成大量伤亡。美联社

委内瑞拉发生强烈地震，有估计会造成大量伤亡。美联社

委内瑞拉代理总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）约于当地25日凌晨1时（台湾下午1时）发表全国谈话，证实2波地震已造成32人死亡及700人受伤，但此数字还未纳入拉瓜伊拉州伤亡人数。据报加拉加斯市中心有多栋建筑物在地震后倒塌，瓦砾满布街道，委内瑞拉已进入全国紧急状态。