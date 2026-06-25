海滩安全 | 澳洲新南威尔士州鲨鱼频袭 拨近$5亿扩大无人机监控　

澳洲新南威尔士州政府宣布投入约4.8亿港元，推行全新鲨鱼管理计划，重点包括大幅扩大无人机监控范围，以有效应对近期频繁发生的鲨鱼袭击事件。

无人机能轻易捕捉到鲨鱼踪影

悉尼邦迪海滩近日两天内两度发现鲨鱼踪影，均由民间无人机监测人士及早发现并提醒泳客。新南威尔士州州长柯民思表示，虽然全州有数百个海滩，无法做到全面覆盖，但无人机监控能在重点海滩发挥显著作用，作出可衡量的安全改善。

麦觉理大学教授布朗强调，在天气晴朗、海浪平静的情况下，无人机能轻易捕捉到鲨鱼踪影，有效协助海滩管理。

提醒泳客海滩附近有鲨鱼。美联社

澳洲新南威尔士州鲨鱼频袭 拨近5亿港元扩大无人机监控。美联社

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悉尼沿海多次发生鲨鱼袭击

近期悉尼沿海多次发生鲨鱼袭击，本月中一名34岁女子在库吉海滩游泳时，怀疑遭大白鲨袭击导致严重受伤，其中一只手臂需截肢，昏迷多天后才苏醒。专家指出，若当时有无人机在上空监测，该事故原本有机会避免。

面对鲨鱼威胁，州政府曾表示不排除任何措施，包括扑杀鲨鱼，但部分专家反对，警告做法未能保障泳客安全。他们认为，只要海域鱼群健康、为鲨鱼提供充足食物来源，风险便会持续存在。无人机监控等非致命技术，被视为更务实及可持续的解决方案。