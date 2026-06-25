日媒揭陆上自卫队用假随身碟 使用近1年始发觉藏病毒

日本传媒揭发陆上自卫队使用多枚假USB随身碟，内藏中式木马病毒，先后在多达50台可连结机密系统的电脑上用过。报道指出，类似的随身碟在个人和企业间也流通，恐怕有类似受害案例。



据《日本经济新闻》报道，这些USB在自卫队内用了1年多，设备在采购和使用时都会扫毒，却一直将外插USB排除在外没扫到，原因不明。

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日本陆上自卫队员。路透社资料图片

内部文件显示，这批随身碟是于2024年3月取得，供应商位于石川县，8个USB当中6个有毒。由于当时正值能登半岛地震救灾期，石川县无法找到采购与付款纪录。

直到2025年2月，一名自卫队队员发现电脑运作异常缓慢，检查插入电脑的随身碟才发现病毒。内部随后发现6个有问题的USB，调查了大约480台电脑，有问题USB曾连上约50台电脑。

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日本陆上自卫队。 路透社

报道指出，日本防卫省与自卫队共用「防卫资讯基础建设」系统，分为可连接外网的开放系统，以及高度安全的封闭系统。由于两者互不相通，自卫队成员习惯使用USB随身碟在不同电脑间传输资料。

资讯安全单位分析后发现，含有病毒USB随身碟是中国制造的仿冒品，容量声称有1TB，实际却只有约240GB。其储存媒体并非正规的记忆体晶片，而是平价低速microSD记忆卡，部分记忆卡中藏有曾被中国黑客组织使用的木马病毒，只要插入电脑就会引致电脑中毒。

相同品牌USB在亚马逊、乐天等日本主要网购平台都能买到，价格约为市价的一半，多为中国制造。根据买家留言，至少有25宗反映收到仿冒品。

陆上自卫队此前未公布USB带病毒事件，报道曝光后才发表声明，确认2025年2月在中部方面队的一只USB随身碟发现恶意软体。声明称，已确认对系统无影响，但「未依规定扫描病毒确实是问题」，目前已「严格执行」相关规定。