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世界杯2026︱南韩队输波受访见南非队员唱歌 双方「混合区」爆冲突

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更新时间：17:18 2026-06-25 HKT
发布时间：17:18 2026-06-25 HKT

世界杯A小组赛中，南韩最终0：1不敌南非，跌至小组第3名出线未卜。赛后现场发生一段小插曲。据南韩传媒《Sports Chosun》报道，两队球员在赛后的混合采访区（Mixed Zone）爆发口角与肢体言语冲突。

报道指出，南韩队球员赛后在混合区接受传媒访问时，获胜的南非队球员在经过时齐声高歌庆祝。此举随即引发在场南韩球员及传媒记者的强烈不满，双方随即发生口角。

据悉，现场的南韩队工作人员和传媒记者曾要求南非球员保持克制，但遭到对方无视。在双方工作人员进行交涉期间，南韩队员黄仁范突然中断接受采访，直接上前与南非球员理论，表达自己的不满。随后，在国际足联（FIFA）工作人员及时介入协调与劝阻下，双方的争执才得以平息，南韩球员此后才勉强完成访问。

然而，据国际足协现场工作人员解释，南非队在混合采访区庆祝胜利的行为，在原则上并没有违反世界杯的相关管理规定。

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