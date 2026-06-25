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AI晶片 | OpenAI首款自研「Jalapeño」亮相　有望大幅提升ChatGPT效能

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更新时间：17:15 2026-06-25 HKT
发布时间：17:15 2026-06-25 HKT

人工智能公司OpenAI宣布推出首款自行研发的AI晶片「Jalapeño」，标志该公司进一步扩展至AI基础设施领域，有望应对ChatGPT及编码助手Codex日益庞大的运算需求。

新晶片大幅高于目前的顶级水平

据美国有线新闻网络（CNN）报道，这款晶片由OpenAI与半导体巨头博通（Broadcom）共同开发，专为现代大型语言模型量身设计，而非通用型晶片。OpenAI表示，初步测试显示，新晶片的每瓦性能将「大幅高于目前的顶级水平」。

分析指出，OpenAI此举反映全球科技巨头加速自主研发AI晶片的趋势。透过定制晶片，企业可根据自身模型优化处理性能，并逐步减少对Nvidia等外部晶片供应商的依赖。业界人士早前已指出，分散晶片来源已成主流策略，无企业愿意长期受制于单一供应商。

相关新闻：加国妇入禀美国法院告OpenAI 指ChatGPT误导并鼓励女儿自杀

OpenAI 市场估值或高达一万亿美元

OpenAI目前正积极筹备首次公开招股（IPO），市场估值或高达一万亿美元。随著AI服务从简单聊天查询，逐步转向更复杂、持续运作的人工智能代理，对运算资源和能源的需求急剧上升。自研晶片的推出，有助OpenAI掌控关键基础设施，提升整体竞争力，并有望为ChatGPT等产品带来效能升级。

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