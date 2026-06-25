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一型疱疹｜Arby's汉堡店经理口水污染食物 顾客食完染唇疮提告

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更新时间：17:40 2026-06-25 HKT
发布时间：17:40 2026-06-25 HKT

美国奥克拉荷马州一名Arby's濍汉堡店经理被指向顾客食物吐口水，导致对方感染一型疱疹病毒（HSV-1）。这名经理面临故意投毒伤人的重罪指控；受害顾客另对餐厅提出民事诉讼，指控餐厅管理疏失。

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Arby’s是一间连锁汉堡店。 IG
Arby’s是一间连锁汉堡店。 IG

警方是在接获餐厅一名员工报案后展开调查，该员工举报有同事向顾客的餐点吐口水。调查人员审阅监控录像现，38岁经理亨德里克斯（Amanda Hendricks）在操作切肉机处理三文治肉片时，低头将面部靠近肉片，可见唾液从她口中滴落到三文治上。

被捕经理亨德里克斯（Amanda Hendricks）。 McCurtain County Jail
被捕经理亨德里克斯（Amanda Hendricks）。 McCurtain County Jail

受害顾客于3月28日深夜光顾，当晚吃掉了部分三文治，剩余部分与家人分享。诉讼文件指出，这名顾客用餐后出现嘴唇病变，其后确诊感染第一型单纯疱疹病毒 （HSV-1）。

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民事诉讼中指出，亨德里克斯明知自己处于疱疹病毒活跃期的情况下，故意污染食物，

而餐厅则「允许其在疱疹病毒活跃期且有明显病变的情况下工作」。受害者因此「持续活在恐惧中」，担心会将病毒传染给家人。亨德里克斯已被逮捕并关押在麦柯廷县（McCurtain County）监狱。

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