环保减塑 | 加州严限一次性塑胶惹众怒 17州联合提告

加州5月1日生效的SB 54「塑胶污染预防及包装生产者责任法」，要求企业大幅减少一次性塑胶使用，并规定所有包装须在2032年前实现可回收或可堆肥处理，引发全美17个州强烈不满，联合向联邦法院提起诉讼。

乔治亚州检察长：加州无权干预其他州企业经营

据KTLA 5电视台报道，阿拉巴马、佛罗里达、乔治亚、爱达荷、印第安纳、爱荷华、路易斯安纳、密苏里、蒙大拿、内布拉斯加、北达科他、奥克拉荷马、南卡罗来纳、南达科他、德州、犹他及西维吉尼亚等17个州，连同「全国批发经销商协会」，于6月22日向沙加缅度联邦法院提告。

原告指该法案将大幅提高企业营运成本，最终转嫁给消费者，令基本生活必需品价格上涨，同时违反美国宪法及加州宪法。乔治亚州检察长Chis Carr批评，加州无权干预其他州企业的经营方式。

加州回收局将继续推行法案

诉讼亦将负责执法的加州回收局（CalRecycle）局长Zoe Heller，以及非营利组织「循环行动联盟」（CAA）列为被告。

加州回收局发言人表示不会对未决诉讼置评，但会继续推进SB 54相关要求。CAA则强调，该组织负责制定务实方案，协助生产商在现行市场机制下符合规定。

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环保团体认为法案徒增行政负担

此前，部分环保团体认为SB 54虽然立意良好，旨在减少一次性塑胶污染及推动生产者责任，但部分条款设定过于严苛的回收及堆肥目标，可能超出目前技术与市场可行范围，不但未能有效解决塑胶污染问题，反而会增加企业负担，最终损害经济及就业机会。

环保团体联盟在诉讼中指出，加州回收局（CalRecycle）在执行细则上存在不透明之处，可能导致中小企业难以负荷高昂的合规成本，违反合理监管原则。他们要求法院审查法案是否真正符合环保效益，或仅是增加行政负担的「形象工程」。