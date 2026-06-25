加州5.6级地震︱停电致6000户受影响 近90年来最大规模

加州北部一处乡村地区发生自1940年以来最强烈的地震。当局称有人受伤，但无重大损失报告。



根据美国地质调查所（USGS），这起地震初步规模为5.6，震央位于门多西诺县农业小镇威利兹（Willits）西北方12公里处，震源深度约8公里，包括沿海城市布拉格堡（Fort Bragg）都能感受到震动。

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门多西诺县行政办公室在声明中表示，震央附近六个城镇的6,000多名居民受到停电影响。该办公室呼吁民众暂时不要上高速公路，以便工作人员检查受损情况。

6个镇6000人停电

布里·莱昂（Brie Leon）在卡佩拉镇一间餐厅上班，地震发生时，她和同事刚准备开门营业，整栋建筑就开始摇晃，餐碟和酒瓶叮当作响。她说，感觉就像有东西打中建筑物，「地震不算很大，但东西到处乱飞」。

该餐厅所在的卡佩拉镇，位于今次震央以南约16公里处，属于门多西诺县，区内今年曾发生过多次小地震。

料有小规模余震

加州资深地震学家露西琼斯表示，这是该地区近90年来发生的最大地震，而该地区并不位于主要断层带上。

加州资深地震学家琼斯（Lucy Jones）表示，这是该地区近90年来发生的最大地震。她指出，该地区并非位于主要断层带上，但也不是不会地震，「通常震级都比这次小」。她补充说，余震可能会发生，但「强度应该不会太大」。