日本、美国、委内瑞拉连环地震互相引发？ 专家拆解疑团

全球多个地区在同日之内接连发生三宗强烈地震，分别为日本的6.9级地震、委内瑞拉的7.5级及7.2级连环地震，以及美国加州的5.6级地震。不少人关注接二连三的地震是否有关联。

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美国加州理工学院（Caltech）著名地震学家Lucy Jones表示，这几宗地震之间并不存在任何直接的因果关系。

从地质结构来看，这三宗地震分别发生在完全不同的断层系统及板块边界上。由于彼此地理距离遥远，在地质力学上，其中一起地震绝无可能跨越数千公里去引发或「诱发」另外几宗地震。Lucy Jones解释，相隔数千公里的强震，并不会增加其他活跃地区发生重大地震的机率。

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几宗地震在同一天爆发，纯属时间上的巧合。每一宗地震的震央都位于全球众所周知、地壳活动极为频繁的板块交界带。这些区域的地壳应力早已默默累积了数十年、甚至数百年之久。



在高风险地质带中，发生大地震本就是地球板块运动自然循环的一部分。尽管现代科学至今仍无法精准预测地震爆发的确切时刻，但这些地区出现强震，在地球物理学上完全是在意料之中。