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真人版火影︱日本131人争做「现代忍者」 Cosplay可额外加分

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更新时间：07:00 2026-06-26 HKT
发布时间：07:00 2026-06-26 HKT

日本历史上的忍者重镇——滋贺县甲贺市，6月21日举行了第18届「甲贺流忍者检定」考试，吸引了131名「忍者迷」同场较量。

考试文武兼重

本次考试共分为初级、中级和高级。这套分级正是对应了日本古代严密的忍者组织阶级：「上忍」为最高决策与统领者；「中忍」负责战术策划与现场指挥；而「下忍」则是执行前线谍报与潜伏任务的基层特工。现代检定沿用此制度，旨在循序渐进地考验参加者的历史知识与实战技术。

第18届「甲贺流忍者检定」考试日前举行。facebook@甲贺忍术研究会
第18届「甲贺流忍者检定」考试日前举行。facebook@甲贺忍术研究会
第18届「甲贺流忍者检定」考试日前举行。facebook@甲贺忍术研究会
第18届「甲贺流忍者检定」考试日前举行。facebook@甲贺忍术研究会
第18届「甲贺流忍者检定」考试日前举行。facebook@甲贺忍术研究会
第18届「甲贺流忍者检定」考试日前举行。facebook@甲贺忍术研究会

考核过程可谓文武兼备，考生除了要应付笔试，考核对传统忍者历史及隐密术知识的了解外，初级考生还要进行实战测试——在距离目标约3米处，精准投掷「手里剑（飞镖）」。

为了增添趣味，现场更设有加分机制：初级考生如果穿著全套忍者服装（Cosplay）应考，或在投掷项目中表现优异，都能获得额外加分。只要成功通过考核，就能获颁专属的「忍者卷轴」，正式获得甲贺忍者的官方认证。

老手考生：实力不够 回村修行

不过，想要晋身「现代忍者」绝非易事。今年的考试难度甚高，有资深考生在考完笔试后表示，题目比想像中难太多，更幽默地笑言：「看来自己的实力还不够，必须回村子里继续修行了！」

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