新天地教会｜95岁教主李万熙涉干政被批捕 促5.6万信徒加入政党图影响选举

南韩宗教团体「新天地耶稣教证据帐幕圣殿」（俗称新天地教）总会长李万熙涉嫌政教勾 ，24日晚被批捕。李万熙已95岁，虽年事已高，但法院认为有毁灭证据之虞，因此签发逮捕令。

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■新天地教会会长李万熙两度下跪，指已尽了最大努力，但仍避免不到病毒传播。

李万熙被指涉嫌于2021年至2024年，强制要求信徒加入最大在野党国民力量，以对该党大选和国会议员候选人竞选产生影响，违反《政党法》第42条。负责调查此案的检警联合侦查本部于22日向法院提请批捕。

据指，新天地教以「普拉提项目」为名，鼓励信徒加入国民力量，相关指示通过总务、各地分会负责人、座堂主任牧师和壮年组、妇女组和青年组等教团组织层层下达，促成至少5.6万名信徒加入国民力量。

新天地教会出现大挸模感染。AP资料图片

联侦组怀疑，新天地教最终目的是想解决建筑用途变更等教内各种问题，相关行为阻碍国民力量的选举工作，涉嫌妨害执行公务。

新冠疫情坚持聚会致大规模感染

新天地教会曾卷入新冠疫情大爆发争议，在2020年无视当局防疫规定，持续举行大规模宗教集会，导致大邱当地爆疫。教主李万熙事后被起诉，获裁定无罪。