吕特自备图表归功北约军费破万亿 特朗普：展现忠诚才可修补关系

近来，在军事负担分摊及应对中东冲突的策略上产生严重分歧，华盛顿甚至多次威胁削减驻欧美军并缩减军事援助。6月24日，北约秘书长吕特（Mark Rutte）带著图表走进白宫，试图说服美国总统特朗普继续支持北约。他成功让特朗普收起怒火、点头出席北约峰会。

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吕特成功使特朗普答应出席7月的北约峰会。美联社

特朗普认美欧始终在一起

《纽约时报》报道，北约秘书长吕特周三（6月24日）在白宫椭圆形办公室会晤美国总统特朗普。面对特朗普再次抱怨北约盟友军费不足，吕特拿出准备好的图表打断发言，展示欧洲近年大幅增加的国防支出。

吕特将这些成果冠名为「特朗普兆元」（Trump Trillion），指出自特朗普2017年首度执政以来，欧洲各国与加拿大累计增加大量军费，过去两年便超过2500亿美元。

吕特强调，虽然俄罗斯威胁是原因之一，但真正促成欧洲提高军费的关键正是特朗普，成功做到了自前总统艾森豪威尔以来无人能及的成果，同时也为美国创造了大量就业机会。

报道指出，这番说明成功让特朗普的不满情绪消退。随后当吕特反驳欧洲不挺美方对伊朗行动的指控时，特朗普态度明显放缓，仅称「有一点不同意」，并承认虽然有少数盟友令人失望，但整体而言欧洲始终与美国站在一起。

批评意英西军费投入不足

对此，特朗普表示他对北约盟友的要求很简单，就是「希望他们忠诚」，才可与美方修补关系。同时，特朗普仍点名批评意大利、英国和西班牙投入不足。

特朗普长期批评北约是「纸老虎」，亦不满部分国家未积极支持美方在中东的政策（如美以2月对伊朗采取军事行动后，希望盟友协助重新开放霍尔木兹海峡航道）。

报道认为，吕特此行是否真正说服特朗普仍有保留。虽然他成功争取特朗普会在7月7日出席北约峰会，暂缓其不满，但特朗普依然未公开承诺将毫无保留地履行《北大西洋公约》第五条的集体防御义务，也就「一国受袭，视同全体受袭」，因为对欧洲盟国而言，这项承诺才是最关键的。

