游街示众︱印度前市长涉贪被掟番茄鸡蛋 旧鞋挂颈双手抆耳做深蹲︱有片

据《印度时报》（The Times of India）6月23日报道，印度西孟加拉邦（West bengal）前塔拉克斯瓦尔（Tarakeswar ）市长兼资深草根国大党（TMC）领导人萨潘．萨曼塔（Sapan Samanta）因涉嫌腐败，在西孟加拉邦胡格利地区（West Bengal's Hooghly district）遭到当地居民的羞辱。

官员所属政党暂未回应

一群愤怒的当地人将鞋子戴在萨曼塔头上，并强迫他双手捏著耳朵做深蹲。当地居民还向他投掷鸡蛋和番茄，以表达他们对贪渎行为的愤怒。

这位前市政官员被当地居民们包围，现场一片哗然，居民们高喊口号，表达了公众的愤怒。

抗议者指控他贪污腐败，并要求追究其责任。 草根国大党尚未就此事发表详细声明。

「拉耳朵深蹲」 具强烈悔罪意味

「拉耳朵深蹲」在印度文化中，是结合了「抓耳朵」（Kaan Pakadna）与「起立蹲下」（Uthak Baithak）的经典惩罚。这是一种兼具强烈悔罪与教育意涵的传统仪式，广泛存在于传统学校的体罚、社会大众的集体惩戒，甚至是宗教与瑜伽文化之中。

在这次事件中，居民正是借由这种极具讽刺意味的「古老家规」，在精神上彻底剥夺该政客的尊严，强迫他以最卑微的姿态向全村人「谢罪」。



