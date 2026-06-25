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奥运 | 国际奥委会将首次向每名选手发放1万美元津贴 望鼓励运动员

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更新时间：11:30 2026-06-25 HKT
发布时间：11:30 2026-06-25 HKT

6月24日，国际奥委会（IOC）在洛桑举行的第146次全会上宣布，将设立奥运选手补助金制度，每名参赛奥运选手可获1万美元津贴。这是奥运史上首次面向所有选手直接发放补助，政策将从2026年米兰科尔蒂纳冬奥会开始实施。

国际奥委会运动员委员会主席保罗·加索尔表示，已为每个奥运周期预留1.4亿美元基金，预计约14000名选手有资格申请。他强调，这笔补助面向每一位奥运选手，而非仅限奖牌得主，目的是认可选手为站上奥运舞台所付出的巨大牺牲。

国际奥委会主席考文垂指出，这是多年来的共同愿望，她为这一刻的实现感到自豪。

国际奥委会将首次向每名选手发放1万美元津贴。美联社
国际奥委会将首次向每名选手发放1万美元津贴。美联社
国际奥委会将首次向每名选手发放1万美元津贴。美联社
国际奥委会将首次向每名选手发放1万美元津贴。美联社
国际奥委会将首次向每名选手发放1万美元津贴。美联社
国际奥委会将首次向每名选手发放1万美元津贴。美联社

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根据规定，所有注册奥运选手均可申请，但不包括青奥会选手。申请者须无兴奋剂违规记录，且未违反国际奥委会道德准则、参赛条件或奥林匹克宪章。补助金将透过各国家和地区奥委会发放，若选手自愿放弃，配额将留存基金惠及后来者。此新增补助不会削减现有对各奥委会、国际单项体育联合会及奥林匹克团结基金的支持。

国际奥委会正制订申请及发放细则，计划今年年底前开放2026年冬奥会选手申请通道，首批补助金预计2027年发放。

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