Pokémon GO | 出售实景扫描数据　或助力美军无人机战场导航

热门AR手游《Pokémon（宝可梦）GO》玩家主动上传的实景扫描数据，正被用于训练人工智能模型，未来可能协助美国军工企业开发无人机。

据报，《Pokémon GO》自2016年推出以来，已累积超过300亿张全球实景环境图像。2021年新增「宝可梦补给站」实景扫描功能，玩家需主动授权上传扫描记录才能获得游戏奖励。

开发商Niantic公司（与任天堂合作）在2025年出售游戏业务前，收集大量扫描数据用于训练空间识别AI模型。其分拆子公司Niantic Spatial去年12月与美国军工企业Vantor达成合作，目标让无人机在GPS讯号缺失、干扰或屏蔽的战区实现自主导航与协同作战。

Vantor主营无人机空间探测软件，已获部分国家军方采用。今年2月更获得美军相关项目订单，上限金额高达2.17亿美元。

热门AR手游《Pokemon（宝可梦）GO》。iStock

玩家主动上传实景扫描数据。iStock

玩家主动上传实景扫描数据。iStock

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两家公司均强调，合作未直接转移游戏原始扫描数据，仅用于训练基础AI大模型，且所有数据均由玩家自愿上传并遵守用户协议。但专家指出，大多数玩家不会细读复杂的服务条款，数据最终用途难以完全掌控。

由于用户容易在不知情的情况下被出售数据，多国军方已禁止官兵使用具定位功能的应用程式。