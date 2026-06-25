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特朗普演讲「加戏」呻吟模仿跨性别举重 被梅拉尼娅训斥仍再犯︱有片

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更新时间：10:30 2026-06-25 HKT
发布时间：10:30 2026-06-25 HKT

美国总统特朗普于本月23日前往宾夕法尼亚州的「麦克货车」（Mack Trucks）工厂发表演讲。特朗普在演讲期间，先后谈及持枪法案与格斗大赛等议题，随后话题一转，再度提及跨性别人士。

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特朗普过去亦在演说期间多次模仿变性人。TabzLIVE@X
特朗普过去亦在演说期间多次模仿变性人。TabzLIVE@X

行为惹网民不满

他在台上刻意发出娇喘与呻吟声，模仿跨性别女选手举重的姿态。这段带有表演性质的互动随即引发现场工人大笑，相关影片也在网络上疯传，网民纷纷评论称「又来了！」、「他真的很烦」，但也有人直言「虽然看起来很讨厌，但我还是忍不住笑了」。

事实上，特朗普过去在公开演讲中已多次表演过这个跨性别模仿桥段。特朗普本人也曾承认，妻子梅拉尼娅（Melania Trump）曾对此表达不满并训斥他，认为身为总统应保持端庄与得体的形象。

然而，特朗普在此次演讲中仍忍不住再次重演。

相关新闻：特朗普下令加速量子运算发展 强化美国网络安全

美媒：旨在备战中期选举

《美联社》分析指出，特朗普此行前往工厂演讲，主要是为11月的中期选举进行造势与准备，整场活动的内容与规格皆宛如大型造势大会。

除了政治宣传，特朗普本周在科技政策上亦有新动向，他在22日签署了两项行政命令，要求加速研发用于科学研究的高性能量子电脑，目标最快在2028年前落成；同时，当局也将推动政府关键资讯系统转向「后量子密码技术」，以提早防范未来量子电脑可能带来的网络安全与资讯安全威胁。

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