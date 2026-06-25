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日本民宿｜容许地方设「0天营业」变相禁经营 华人投资者面临重创

即时国际
更新时间：10:05 2026-06-25 HKT
发布时间：10:05 2026-06-25 HKT

日本观光厅政策出现重大转向，宣布将容许地方政府透过条例，将民宿每年营业天数上限设为「0天」，实质上等同于在特定区域全面禁止民宿经营。此举被视为对近年急速扩张的民宿产业「开刀」，旨在应对住宅区噪音、垃圾等纠纷，但亦令大量华人投资者面临血本无归的风险。

改变「观光立国」战略？

民宿产业在日本发展迅速。2018年《住宅宿泊事业法》（俗称民泊新法）实施后，普通住宅可申请经营民宿，每年最多180天，加上国家战略特区不受天数限制，短短八年全国民宿登记数已达约5万间，成为观光业重要支柱。这一政策源自安倍晋三时代的「观光立国」战略，旨在解决访日旅客激增带来的住宿短缺问题。

然而，随着访日游客持续增加，部分地区出现民宿过度集中、扰民及治安等问题，观光厅此次调整政策，意在让地方拥有更大自主监管权力。

相关新闻：日本收紧经营管理签证门槛 500万增至3000万日圆 杜绝「假经营真移民」

华人经营者恐受重创

根据调查，大阪市特区民宿中，中国人或中国法人经营的比例高达41%，部分区域更超过60%。不少华人透过经营民宿取得「经营管理签证」，视为在日发展的重要途径。新政策若在京都、大阪、东京等热门地区实施，大批民宿可能被迫停业，投资、装修及租约损失严重，亦可能影响相关签证续期。

目前，部分地方政府已开始研究相关条例，具体实施情况仍待观察。

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