巴西百万民众深夜收「外星人攻击」警报 当局急回应

南美洲巴西近日发生一宗令人哭笑不得的国家级网络安全危机事件。在当地时间6月20日凌晨，巴西全国多个核心城市的数百万居民，其手机突然急响国家级紧急灾难警报，而且是「外星人攻击」警报，全网随即陷入一片恐慌与热议。事后，巴西国家民防机构澄清，证实官方紧急警报系统遭到神秘黑客遥距入侵「恶搞」，当局已即时将整个国家警报平台强制下线，联邦警察亦已全面介入彻查这宗罕见的科技罪案。

综合巴西最大新闻入口网站《g1》等外媒报道，这宗紧急警报系统集体被骇事件，发生在19日晚间至20日凌晨的深夜时分。受影响的范围极广，包括巴西首都巴西利亚、第一大城圣保罗、旅游重镇里约热内卢以及贝洛奥里藏特等多座核心一线城市的居民，手机无一例外地集体爆出灾难警报声。

数以百万计的市民在睡梦中被吓醒后，纷纷亮起手机查看。然而，呈现在屏幕上的并非暴雨或地震预警，而是由官方系统发出的「神秘讯息」。部分讯息不断重复出现「厌世思想（misantropia）」一词或其变体，而最令人傻眼的，则是「保护自己：外星人攻击」、「人类，我们到了」等的「外星人攻击」警报字句。

由于是政府的紧急灾难警报系统，收到讯息的民众不知应否相信，许多人纷纷将自己手机接获的官方「外星人袭击」警报截图上传至网络，随即引发全国热议。

巴西国家民防机构随后发表声明，公布旗下的国家民防系统「Defesa Civil Alerta」平台，已于20日凌晨1时30分被官方采取保护性措施强制下线。当局发言人证实，警报系统此前遭到未经授权的外部人士远端下达指令入侵，并向全国多个地区滥发了上述虚假警告。

有鉴于事态已上升至危害公共秩序的层面，巴西当局已正式通知联邦警察（Federal Police）启动最高级别调查，全力追缉涉案黑客。当局表明，必须待网络安全条件获得百分之百修复和确保安全后，才会重新启用该套全国紧急警报系统。