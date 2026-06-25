伊朗局势︱美国油价未降 特朗普责石油巨头「敲竹杠」下令彻查
更新时间：09:14 2026-06-25 HKT
发布时间：09:14 2026-06-25 HKT
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美国总统特朗普昨日（6月24日）在网上发文表示，他已下令对大型石油公司展开调查，原因是美国汽油价格居高不下。
需数个月才可回落至战前价格
他说：「尽管原油价格大幅下跌，大型石油公司却未相应调降汽油零售价格。」「换句话说，消费者正在被『敲竹杠』。」
在美国，汽油价格是一项高度政治化议题，因为化石燃料动力汽车仍是许多民众的主要交通工具。随着11月美国中期选举逼近，特朗普因中东战事引发油价波动及其对民生的影响，持续面临外界批评。特朗普多次预测战争结束后，油价将「如石头落下般骤降」，但经济学家认为，油价可能需要数月时间才能回到战前水准。
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