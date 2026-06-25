荷德欧盟加入「矽和平」倡议扩员至24国 确保AI供应链安全减对中依赖

在美国为首的「矽和平」倡议于今（6月25日）、明（26日）两天在华盛顿举行峰会前夕，欧盟、荷兰、德国、希腊加入这个团体。「矽和平」是美国与盟国组成的合作团体，旨在强化人工智能（AI）供应链，减少对中国的依赖。

荷兰备受关注

荷兰是全球顶尖晶片设备制造商ASML所在国，其加入被视为重要成果。预计本周的峰会聚集「矽和平宣言」签署方的代表，包括澳洲、日本、南韩、新加坡、英国等，台湾也将以非签署方身份参与。

欧盟以及德国、希腊、荷兰三个欧洲国家周二加入由美国主导的「矽和平」（Pax Silica）倡议。美国副国务卿赫尔伯格告诉英国《金融时报》，阿根廷、智利、哥斯达黎加、哈萨克、巴拿马也将于本周加入该倡议，届时成员国将增至24个。

美国去年12月启动「矽和平」，旨在确保所谓的AI供应链的安全，涵盖晶片、关键矿物、能源等，是美国科技外交的重要支柱之一。

荷兰为光刻机巨头ASML所在国，其加入被视为重要成果。赫尔伯格在X平台发文说，荷兰在先进与新兴科技领域位居全球领导地位，包括先进晶片背后的关键能力，「没有它，就没有尖端的AI，没有安全的供应链，就没有经济安全」。

美荷间仍有分歧

美国与荷兰虽已达成共识，限制ASML向中国出口用于AI晶片制造的高端设备，但在是否允许其向中国客户出售及维修较低阶设备方面仍存分歧。荷兰外贸与发展合作大臣舍尔茨玛正访问华府，游说反对美国的「硬体技术多边协调管制法案」（MATCH Act）。

该法案要求盟友配合美方对中国的出口管制。由于担心北京可能利用先进技术强化军事实力，美国一直主导全球行动，试图阻断中国获取最先进晶片及晶片制造工具。

美国国务院主管经济事务的赫尔伯格订于周四、周五主持为期两天的「矽和平」伙伴经济体峰会。对于台湾是否出席峰会，国务院一名发言人以电邮回复中央社记者询问，称「矽和平」峰会将聚集「矽和平宣言」签署方的代表，包括澳洲、芬兰、印度、以色列、日本、挪威、菲律宾、卡塔尔、南韩、新加坡、瑞典、阿联酋、英国、美国，以及以非签署方身份参与的台湾。预计还有其他签署方出席。

国务院称，「矽和平」作为一个政府与产业间的平台，用以协调投资，并加速发展对AI经济至关重要的战略性产业。借着在可靠伙伴之间培养长期的商业伙伴关系，「矽和平」旨在扩大生产力、减少战略性依赖，并促进可持续且由市场驱动的成长。去年底台湾派员参加首届「矽和平」峰会，国台办曾表示反对美国为「台独」分子提供表演舞台。

美国与荷兰达成共识，限制ASML向中国出口用于AI晶片制造的高端设备。

