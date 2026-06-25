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委内瑞拉7.5级地震｜最少235死近千人伤 全国进入紧急状态 传10华人被困

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更新时间：18:49 2026-06-25 HKT
发布时间：18:49 2026-06-25 HKT

当地时间周三（24日）傍晚6时04分，委内瑞拉中北部地区在一分钟内，接连发生黎克特制7.2级及7.5级地震。由于震央接近首都加拉加斯，全城瞬间陷入剧烈摇晃，有建筑倒塌，惊慌失措的居民纷纷逃往大街暂避，委国代总统罗德里格斯宣布全国进入紧急状态。据美国地质调查局初步预估，遇难人数很可能在1万至10万。委内瑞拉临时总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）表示，已有至少164人死亡，近1000人受伤。

最新消息指，委内瑞拉全国华侨华人联合总会主席：据信已有约10名华人被困，包括一名13岁女孩。

中国外交部发言人郭嘉昆周四（25日）在例行记者会上表示，密切关注委内瑞拉地震灾情的进展，同驻委内瑞拉使馆保持密切联系，截至目前暂无中国公民伤亡的报告。

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美国发出海啸威胁预警

强震威力更横扫周边地区，邻国哥伦比亚亦有大范围震感。美国海啸警报系统对加勒比海多个岛屿发出海啸威胁预警。本港天文台亦于本港时间今早接获是次强震报告。

根据美国地质调查所（USGS）初步测定，是次地震规模达7.2级和7.5级，震央位于委内瑞拉的蒙塔尔班（Montalban），即加拉加斯以西大约160公里处，震源深度仅约13公里（本港天文台初步分析则为约10公里），属于浅层强震。

美国地质调查局地震信息网当天就委内瑞拉强震发布红色警报，预计地震将造成重大人员伤亡、大范围破坏和相关经济损失，并在多地引发灾情。初步预估，遇难人数很可能在1万至10万。

罗德里格斯说，拉瓜伊拉（La Guaira）看来是受灾最严重的州，她向全国发表谈话时说：「目前我们接获通报32人死亡，700多人受伤。」她还说尚未收到拉瓜伊拉地区相关数据。

路透社引述灾区目击者指，地震发生时地动山摇，加拉加斯市内的许多高楼大厦均出现剧烈摇晃。有住在高层公寓的居民表示，目睹住家外墙在强震中撕裂出巨大裂缝，大厦入口处的巨型玻璃被瞬间震至粉碎。

根据网民在社交平台X上发布画面，加拉加斯市中心有多栋建筑物在地震后承受不住冲击而当场倒塌，瓦砾满布街道，大批民众慌忙疏散到宽阔街道或广场。

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这轮超过7级的连续强震波及邻国哥伦比亚的边境及多个城市，当地有大量居民通报感受到震感。

鉴于震央靠近沿海板块，美国海啸警报系统在强震发生后，已向震央300公里范围内的沿海地区发出危险海啸预警。当局指，包括波多黎各、美属维京群岛及英属维京群岛在内等多个加勒比海岛国，目前均面临实质的海啸威胁；而位于委内瑞拉外海的阿鲁巴（Aruba）、库拉索（Curacao）及博内尔（Bonaire）等岛屿，亦极可能在未来数小时内遭到巨浪侵袭。

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