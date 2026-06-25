日本岩手县近海发生6.9级地震 料不会引发海啸

日本放送协会（NHK）报道，当地今日（25日，周四）上午7时30分左右，位于本州东北部的岩手县近海突然发生6.9级强烈地震。多个地区震感强烈，其中最接近震央的观测点，更录得日本气象厅震度级别中具破坏力的「6强」最大震度。当局初步观测与评估，是次强震后并未有发布海啸警报，沿岸地区暂无即时海啸威胁。

地震发生在今日清晨的通勤繁忙时间。根据《日本放送协会》（NHK）的即时灾情追踪，震央位于岩手县近海的海域。由于地震规模高达黎克特制6.9级，地震波瞬间波及整个东北地区，青森、秋田、宫城县等有震感。

日本气象厅的监测数据显示，是次强震引发的最大震度达到了「6强」级别。在日本的震度定义中，「6强」意味著当地民众在地震发生时完全无法站立，只能在地面爬行，大量未经加固的建筑物极可能出现墙壁龟裂、甚至倒塌，属于极高危险性的地动级别。