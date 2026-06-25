日本岩手县地震上调至7.2级 至少4人受伤暂无海啸威胁

日本放送协会（NHK）报道，当地今日（25日）上午7时30分左右，位于本州东北部的岩手县近海发生6.9级地震，后来上调至7.2级。多个地区震感强烈，其中最接近震央的观测点，更录得具破坏力的「6强」最大震度。当局初步观测与评估，是次强震后并未有发布海啸警报，沿岸地区暂无即时海啸威胁。

地震发生在今日清晨的通勤繁忙时间。根据《日本放送协会》（NHK）的即时灾情追踪，震央位于岩手县近海的海域。由于地震规模高达黎克特制7.2级，地震波瞬间波及整个东北地区，据报东京、青森、秋田、宫城县等均有震感，已造成至少4人受伤。

日本放送协会（NHK）报道，当地今日（25日，周四）上午7时30分左右，位于本州东北部的岩手县近海发生7.2级地震，多个地区有震感。

日本气象厅的监测数据显示，是次强震引发的最大震度达到了「7强」级别，这表示该地发生了极为剧烈的摇晃，会导致耐震能力较差的房屋严重毁损甚至倒塌，人们甚至无法依意志行动，属于灾难性的毁灭级地震。

日本气象厅表示，未来一周，在本轮地震震感强烈的地区需注意，再次发生同等规模的地震。