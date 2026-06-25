荷兰首宗儿童安乐死 未满12岁重病童离世惹关注

荷兰继开创全球安乐死合法化先河后，在有关议题上再爆争议。荷兰衞生部长荷曼斯日前向国会提交年度审查报告，披露当地一名未满12岁的重病儿童，已在严格的法律框架下依法完成安乐死。这宗个案不仅是荷兰自2024年修订相关法例以来的全国首例，更是荷兰历史上首宗正式适用于1至12岁儿童安乐死法规的实际案例，消息一出，随即引发全球医学界、伦理界及国际社会的高度关注。

基于隐私考量未披露年龄性别 案件已移交检察机关覆查

据英国《每日邮报》引述该份官方审查报告内容指出，该名离世的儿童生前病情极为严重，但基于对死者及家属的隐私考量，当局在报告中保持高度机密，并未透露该名儿童的具体性别、确切年龄以及所患病症的详细详情。

安乐死者全球争议不绝。图为2026年6月13日，在意大利罗马，参与者参加由「生命至上」（Pro Vita）运动组织的全国性示威，反对堕胎和安乐死。路透社资料图片

由于儿童安乐死涉及极其严谨的法律与伦理程序，荷曼斯透露，这宗历史性个案目前已经依法移交至荷兰检察机关。当局将会对主治医师在整个安乐死实施过程中的处置手段、药物剂量及程序，是否完全符合国家相关法规进行全面的司法覆查。荷曼斯同时表示，更详细的完整审查报告将会于近期内正式对外公开。

作为全球首个将安乐死合法化的国家，荷兰早在2002年便针对罹患不治之症的成年人开放了此项终结生命的选择。然而在儿童安乐死领域，荷兰法律过去的界线界定得相当微妙，以往仅允许出生未满周岁的新生儿，以及12岁以上的未成年人提出申请。

相比之下，介乎1至12岁之间的重病儿童，过去在荷兰法律中一直处于尴尬的「灰色地带」。其核心原因在于，国际法学界与医学界普遍认为，这个年龄层的孩子身心发育尚未成熟，法律上被认定为尚无足够能力自主做出如此重大的生死决定。

修法后纳入1至12岁范畴 条件严苛需双医生独立诊断

为了填补这一伦理与医学缺口，荷兰在2024年正式通过法例修订，将1至12岁的重病儿童正式纳入安乐死的适用范围之内。不过，法例为了防止滥用，设立了严苛且层层把关的申请条件。

根据现行修订后的法规，寻求安乐死的孩童必须被证实正承受著「无法缓解的剧烈痛苦」，且必须征得父母双方的完全同意。在医学评估层面，除了主治医生确认该病童已毫无康复可能外，还必须取得第二位独立医师的专业独立意见，以实质确保整个申请程序完全符合医疗正义，并且百分之百并非出于外力的强迫或压迫。