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孤独小猴「Panchi君」| 猴山遭游客镭射笔照射 园方报警：恐致猴群压力、失明

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更新时间：03:56 2026-06-25 HKT
发布时间：03:56 2026-06-25 HKT

全球爆红孤独小猴「Panchi君」所在的日本千叶县市川市动植物园，周三（24日）在社交平台发表声明，指园内最具人气的猕猴猴舍「猴山」，近期遭到恶劣游客以镭射笔激光照射，恐令猴群造成压力和恐惧，最坏情况甚至会导致猴子失明。园方已就此报警求助，并严正敦促游客切勿模仿，一旦被发现会立即驱逐出园。

恶劣照射过程惊现YouTube 园方证实一周前发生

网红小猴「Panchi君风靡全球、吸引无数旅客慕名探访，园方的公布迅即引起广泛关注。据日本《千叶日报》报道，这宗镭射笔照射猴群事件，最初是由热心民众向园方举报。更有网民发现，有人将记录了这段恶劣照射过程的影片，公然上传至YouTube平台。园方在接获民众通报并确认影片内容后，证实事件大约发生在一周前。

动植物园随即发出强厉警告，严禁所有入园人士使用雷射笔。园方解释，高能量的雷射光线直射动物眼睛，将会造成不可逆转的严重结构性伤害，最坏的情况甚至可能导致猴子永久性失明。此外，这类突如其来的异光还会引发猴群极大的恐慌，对动物造成严重的惊吓与精神压力。

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园方表明，未来一旦发现有游客在园内使用雷射笔，将会采取强硬措施，立即要求违规者强制驱逐离园。园方同时呼吁游客，若目击类似的无良恶行，请务必第一时间向附近的警卫或工作人员通报，共同守护Panchi以及整个猕猴家族。

正值繁殖敏感期 园方禁用相机闪光灯

园方特别强调，目前园内正值日本猕猴极其关键的繁殖期，这是一段特别需要排除任何实质伤害与外在压力的敏感时期。为了全面守护猴山的平静并保障动物安全，园方宣布即日起保安人员将会全面加强警戒巡逻，并同步全面禁止在园内使用相机闪光灯，以免野生动物再次受到惊吓。

至于猴群的健康状况，经兽医与饲育员的确认，目前包括人气爆棚的「Panchi君」在内的整体猴群，健康状况暂时均无异常，但园方仍会持续密切观察后续的长远影响。

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