人肉叉烧包｜30岁男墓地盗尸煮食 寓所藏大量残肢及人皮面具

欧洲匈牙利布达佩斯近日惊破一宗令人毛骨悚然的遗体盗窃案。一名在当地医院担任患者转运工（俗称推床工）的30岁男子，被揭发在医院及公墓盗取尸体被捕，警方在其寓所搜出大量人类肢体、头骨与器官。更令人震惊的是，男子在接受警方侦讯时直认，自己因为对人体结构有著「无法自拔的狂热迷恋」，曾多次将盗窃得来的残肢人肉当作食材，「直接烹调并吃下肚」。

坦承迷恋病理学 当人肉为食材

综合外媒报道，匈牙利警方日前接获举报，指称该名在医疗机构任职的30岁男子行为极度古怪，并有在私人空间搜集人类残肢的变态怪癖。办案人员认为事态严重，随即部署行动对其住处与工作地点发动突击搜查，结果赫然起获大量令人触目惊心、犹如走进屠宰场的恐怖证物。

现场办案人员透露，搜查人员在男子的住所内，当场检获多具布满青苔与泥土的人类头骨、一只发黑的断手、一条完整的小腿以及大量散落的人骨。最令现场警员感到头皮发麻的是，屋内居然有一面「经过防腐与拼凑重组」的真实人皮面具，手法极其专业。此外，警方还在现场查获一个装有神秘内脏心脏的玻璃罐，目前由鉴识人员进一步鉴定该器官究竟属于人类还是动物。

匈牙利警方发言人表示，这名落网的嫌犯对解剖学和病理学有著极度扭曲及病态的迷恋，在接受警方严讯时，坦承自己深受人类肢体的「致命吸引」，并亲口承认曾多次将这些搜集回来的不同人体部位带进厨房，当作日常食材进行烹饪与食用，上演现实版「食人魔」。

警方初步调查发现，男子除了利用自己在医院运送病患、出入殓房的职务之便，伺机在医院内部窃取部分无人认领的遗体组织外，更涉嫌充当「盗墓贼」，深夜潜入匈牙利本土以及邻国斯洛伐克境内的多处废弃公墓，挖掘坟墓并盗取死去多时的尸体。

目前，该名涉案男子已因涉嫌「非法持有与使用人类尸体」等重罪遭警方正式刑事拘留。所有在现场起获的人体残肢和内脏，已全部移交法医部门进行DNA比对与来源鉴定，以尽快厘清这些遗体的确切身份。