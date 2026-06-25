伊朗局势｜特朗普：伊朗通知不会对霍峡船只征费 美国将参与国际原子能机构核查行动

美国总统特朗普24日表示，伊朗已知会美国，不会对通过霍尔木兹海峡的商船收取通行费或保险费。他说，「如果这是虚假消息」，两国的和平谈判将即时终止。

特朗普在社交平台发文写道：「伊朗已通知美国，尽管有兴风作浪的假新闻作了相反的报导，但伊朗并未对通过霍尔木兹海峡的船只寻求或收取任何过路费、任何保险费，亦无收取任何其他形式的费用。如果这是虚假信息，谈判将会立即结束！」

特朗普指伊朗已知会美国，不会对通过霍尔木兹海峡的商船收取通行费或保险费。美联社

特朗普又在帖中重申，「美国没有给予伊朗任何钱，也没有将他们的任何资金释放给他们」。他解释，美国解冻伊朗资产，让伊朗用这些钱购买美国的玉米、小麦、黄豆等物资，等同将钱「发放给我们的农民和牧场主」。此前，特朗普已多次表示解冻的伊朗资金将用于购买美国农产品等，但伊朗方面予以否认。

在备受关注的核问题上，特朗普同日在接受美国霍士新闻采访表示，美方人员将会正式参与国际原子能机构（IAEA）对伊朗核设施的核查行动。

对于伊朗表明目前并没有允许国际原子能机构人员入境的计划，特朗普说：「他们会达成协议，将其写成书面文件，随后又会出尔反尔，声称那并非事实。⋯⋯但他们已经同意了，同意核查人员进入。」但他补充，美国目前并不急于让核查人员立即进驻伊朗。