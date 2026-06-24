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联合国报告：以色列蓄意伤害加沙儿童 构成族种灭绝

即时国际
更新时间：22:27 2026-06-24 HKT
发布时间：22:27 2026-06-24 HKT

联合国一个独立的调查委员会发现，以色列军队持续对巴勒斯坦人实施种族灭绝。报告指出，以军蓄意以加沙走廊的儿童为目标，造成「前所未有的死亡、伤亡和创伤」，显示其消灭巴勒斯坦人的意图。即使加沙停火生效后，以色列仍继续此类行动。

以色列政府一再否认犯下种族灭绝罪，其官员迅速谴责了联合国周二发布的调查结果。

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该报告详细阐述了自停火以来，以色列对加沙实施的种种限制，包括大规模袭击和封锁人道主义及医疗援助，这些措施对巴勒斯坦儿童的生存、健康和发展造成了「多层次的伤害」。

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移动的「黄线」靠近即死

据指以色列在地图上划定了一条临时的「黄线」，以标示停火后以军占领的区域。但这条线逐渐向西移动，以军扩大在加沙的据点，并将巴勒斯坦人挤压到越来越小的领土范围内。

巴勒斯坦官员称，居民被禁止越过这条线，数百人因靠近黄线而被枪杀。而由于这条线不断移动，巴勒斯坦人，特别是儿童，很难确定哪里是起点和终点。

儿童遭任意逮捕下落不明

该报告还重点关注了约旦河西岸占领区和东耶路撒冷，以色列定居者对巴勒斯坦儿童的暴力行为也「急剧增加」。报告指出，在加沙和西岸都发生了「大规模任意逮捕和拘留」儿童的事件——其中许多加沙儿童至今下落不明。

巴勒斯坦外交部对该报告的调查结果表示欢迎，并称其重要性在于「重申国际社会未能制止占领国的侵犯人权行为，也未能追究那些应对巴勒斯坦儿童遭受的罪行负责的人的责任」。

委员会呼吁以色列政府立即停止在加沙的军事行动，并遵守其根据国际法对儿童承担的特殊义务。委员会敦促成员国逮捕国际刑事法院通缉的以色列官员，停止向以色列输送武器，并对以色列官员和定居者实施制裁。

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