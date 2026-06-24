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欧洲热浪｜全欧9400万人经历35℃高温 主要在法国、西班牙

即时国际
更新时间：21:54 2026-06-24 HKT
发布时间：21:54 2026-06-24 HKT

欧洲多国受热浪影响，据法新社统计，全欧洲多达9400万人周三经历35℃高温，大部分在法国和西班牙。超过3.5亿人经历30 ℃以上，相当于整个欧洲大陆三分之二的人口。

法国气象局预报，法国超过一半的地区仍处于高温红色预警状态，西南部朗德省皮索斯（Pissos）周二气温高达44.3℃。

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法国周一晚至周二经历了有史以来最热的一夜，全国晚上平均气温高达29.9℃。西部布列塔尼地区因电网设备老旧，在过热和电力需求激增之下不堪重负，周三发生大范围停电，约6.8万户家庭受到影响。

由于高温导致核电厂冷却反应炉用水供应受限，法国周三核电产量减少了4.1千兆瓦，占总需求的7%。

巴黎罗浮宫宣布因高温天气，周三至周六提早2小时，于下午4时闭馆，因为「一天结束时，热量积聚最严重」。艾菲尔铁塔也在周二和周三提前关闭。

英国部分地区也发布了罕见的红色高温预警，预计周四气温达到38℃。英国各地超过1,000间学校部分关闭或暂停正常教学活动。

热浪周三开始蔓延至西欧其他地区，荷兰部分地区发布了橙色高温警报。预计荷兰和比利时的气温将于周五达到峰值，而德国的气温预计将在周末升至摄氏40度。法国则在热浪过后迎来雷暴天气，可能引发洪水和冰雹。

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