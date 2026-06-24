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西班牙首相妻涉贪腐受审要交出护照 桑切斯批「不合理」

即时国际
更新时间：19:44 2026-06-24 HKT
发布时间：19:44 2026-06-24 HKT

西班牙政坛爆发重大丑闻，首相桑切斯（Pedro Sánchez）的妻子戈麦斯（Begoña Gómez）涉嫌以权谋私及贪腐，上周六被法庭下令必须接受审判，并且要交出护照以防潜逃。桑切斯怒轰限制出境措施「超出一切合理范围」；反对党则纷纷要求桑切斯下台。

西班牙首相桑切斯妻子戈麦斯出庭应讯，示威卡车驶过法院附近的抗议民众。 路透社
西班牙首相桑切斯妻子戈麦斯出庭应讯，示威卡车驶过法院附近的抗议民众。 路透社

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现年55岁的戈麦斯被控利用首相妻子的身份，为一组科技公司取得政府合约。法官还指控她在聘请一名顾问时滥用公共资金，以及在公立大学任教期间不当使用软体等罪名。

戈麦斯否认行为不当，法官上周裁定她须受审，下令她交出护照，并在案件审结前每月2次向法院报到。一名据称从政府合约中受益的商人，以及为戈麦斯工作的顾问，也将一同受审。

这宗案件源于2024年展开的司法调查，由反对桑切斯政府的右翼团体提出。桑切斯和执政的西班牙工人社会党一直坚称案件带有政治动机，是企图推翻其左左翼政府的行动。

社会党发表声明称：「戈麦斯是无辜的。2年来，她一直是政治和司法猎巫的目标。」保守派反对党则趁势攻击，敦促政府提前举行大选。

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