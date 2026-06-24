日本在留、永住申请费大幅加价 最快10月起实施

据日本《读卖新闻》报道，日本出入国在留管理厅提出加价草案，建议外国人在留资格变更手续费从目前一律6,000日圆（约290港元），改为按期间长短收取1万至7.5万日圆（约485至3635港元）；永住许可申请费则从现行1万日圆调涨至20万日圆（约9700港元），预计10月起实施。

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相关人士表示，拟定在留资格变更新收费，按居留期更改如下：

３个月以下：1万日圆（约485港元）；

１年 ：为3.3万日圆（约1600港元）；

３年至５年：6.4万日圆（约3100港元）；

５年以上 ：7.5万日圆（约3640港元）。

更新居留期间若透过线上申请，除「3个月以下」的申请外，其他最高可享1万日圆折扣。而永住许可申请则仍维持现状，仅限柜台办理。

此次手续费加价已纳入今年5月通过的《出入境管理及难民认定法》修正案中，该法规定在留资格变更手续费上限为10万日圆、永住许可上限30万日圆，但具体金额由入管局决定。入管局近日将进行公众咨询，最快10月起实施加价。政府计划将手续费收入用于充实日语教育等用途。