Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

在日中国男子缓刑期间无牌驾驶揭惯犯 去年曾醉驾撞伤4小学生

即时国际
更新时间：19:06 2026-06-24 HKT
发布时间：19:06 2026-06-24 HKT

一名居日中国籍男子月初在埼玉县三乡市因无牌驾驶被捕，警方发现他在其他日子也曾无牌驾驶，于24日再次拘捕。警方认为他是惯犯，目前正进一步调查。

被捕中国籍男子邓洪鹏（43岁），现居于埼玉县三乡市早稻田，是一名拆卸工人。去年5月，他在同市涉嫌酒后驾驶撞伤4名小学生，逃离现场，5天后自首，此案轰动一时。

邓洪鹏驾车撞伤小学生意外现场。 法新社
邓洪鹏驾车撞伤小学生意外现场。 法新社

相关新闻：埼玉驾车撞伤4小学生后逃逸 华籍男涉酒驾避查送检

邓男去年11月被判处有期徒刑2年6个月，法官考虑到他反省并表示「绝不再驾驶车辆」，因此判处缓刑4年，目前正处于缓刑期间。

埼玉县警方于6月3日，发现邓男在住家附近的县道上无牌驾驶，当场将他拘捕。他在被捕后一直保持缄默。由于怀疑他非初犯，警方遂详细调查附近监视器，24日落案起诉内容指他未取得公安委员会核发的驾驶执照。

最Hit
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
时事热话
8小时前
张晋亲吻举动被轰欠边界感？蔡少芬两女长得亭亭玉立 吊带裙穿搭展现青春气息
张晋亲吻举动被轰欠边界感？蔡少芬两女长得亭亭玉立 吊带裙穿搭展现青春气息
影视圈
8小时前
山西挖眼案｜盲童「小斌斌」成学霸 特殊教育高考721分全国第一
即时中国
6小时前
怀疑手机Google偷听？简单3步设定防窃听保私隐 Android / iOS都适用
怀疑手机Google偷听？简单3步设定防窃听保私隐 Android / iOS都适用
生活百科
5小时前
月入七万自认「草根阶层」？二人家庭叹零储蓄 详列开支震惊网民：过得好舒爽......
月入七万自认「草根阶层」？二人家庭叹零储蓄 详列开支遭网民批理财不善：根本唔系必要
生活百科
8小时前
宁屈违法工厦拒住村屋！情侣同居悭租爆大战 男友一句暗黑警告惹哗然 网民力推「第三选择」｜Juicy叮
宁屈违法工厦拒住村屋！情侣同居悭租爆大战 男友一句暗黑警告惹哗然 网民力推「第三选择」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
煤气8月起加价4.4%！4类人享煤气费半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
01:14
煤气费8月起加4.4%！4类人可享半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
00:36
中环内地男女出示假文件 要求转账港币500亿 银行报警拉人
突发
2026-06-23 19:00 HKT
「亿万阔太」袁彩云富豪老公罕曝光  撞样马浚伟官仔骨骨  女儿小学毕业神复制母美貌
「亿万阔太」袁彩云富豪老公罕曝光  撞样马浚伟官仔骨骨  女儿小学毕业神复制母美貌
影视圈
10小时前
公屋新闸难倒长者 房署承诺派员上门调校 住户曾「地拖棍」改装自救｜Juicy叮
公屋新闸难倒长者 房署承诺派员上门调校 住户曾「地拖棍」改装自救｜Juicy叮
时事热话
21小时前