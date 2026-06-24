在日中国男子缓刑期间无牌驾驶揭惯犯 去年曾醉驾撞伤4小学生
更新时间：19:06 2026-06-24 HKT
发布时间：19:06 2026-06-24 HKT
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一名居日中国籍男子月初在埼玉县三乡市因无牌驾驶被捕，警方发现他在其他日子也曾无牌驾驶，于24日再次拘捕。警方认为他是惯犯，目前正进一步调查。
被捕中国籍男子邓洪鹏（43岁），现居于埼玉县三乡市早稻田，是一名拆卸工人。去年5月，他在同市涉嫌酒后驾驶撞伤4名小学生，逃离现场，5天后自首，此案轰动一时。
邓男去年11月被判处有期徒刑2年6个月，法官考虑到他反省并表示「绝不再驾驶车辆」，因此判处缓刑4年，目前正处于缓刑期间。
埼玉县警方于6月3日，发现邓男在住家附近的县道上无牌驾驶，当场将他拘捕。他在被捕后一直保持缄默。由于怀疑他非初犯，警方遂详细调查附近监视器，24日落案起诉内容指他未取得公安委员会核发的驾驶执照。
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