俄乌战争｜俄指美国不是「客观调解人」 普京：欧洲正公开备战

俄罗斯 6月23日指出，美国不再是斡旋结束其与乌克兰战争的「客观调解人」，并抨击欧洲增加国防开支的计划。



早前七国集团（G7）峰会在法国举行，特朗普等各国领导人同意透过加强制裁，包括能源制裁，来加大对俄罗斯「战时经济」的压力。

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据外媒报道，俄罗斯外长拉夫罗夫6月23日在莫斯科对外国使节表示：「从美国的行动来看，他们似乎正在放弃扮演客观调解人的角色，转而加大对俄罗斯的制裁力度。」

俄罗斯总统普京更在6月23日的新晋军事和执法官员授衔仪式上表示，欧洲正透过特朗普推动的大规模重新武装计划「公开备战」。

美国总统特朗普曾豪言「一天内结束」俄乌战争，他自2025年重返白宫以来，一直斡旋俄乌双方停战，但自今年2月爆发美伊战争，俄乌谈判陷入停滞。美国斡旋下的穿梭外交进展甚微，基辅一直拒绝接受莫斯科提出的割让领土、限制军队规模和放弃西方支持的要求。