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爱泼斯坦案︱盖茨国会作证 承认或曾与受害者同场

即时国际
更新时间：20:05 2026-06-24 HKT
发布时间：20:05 2026-06-24 HKT

微软公司创办人盖茨（Bill Gates）卷入已故性犯罪富商爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）的风波。盖茨日前就两人关系作证时，虽然坚称自己从未目睹或参与任何不当性行为，但首度坦承「可能曾与爱泼斯坦案的受害者同处一室」。

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美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国众议院监督委员会于周二（23日），公布本月较早前在国会山进行的自愿闭门质询笔录。在听证会中，民主党籍众议员加西亚指出，调查显示爱泼斯坦身边部分看似普通员工的女性，后来均被证实为受害者，因此盖茨即使未有直接接触，亦难以排除曾与她们碰面的可能性。

司法部公布的爱泼斯坦文件，包含一张盖茨与一女子的合照。法新社
司法部公布的爱泼斯坦文件，包含一张盖茨与一女子的合照。法新社
股神巴菲特（右）指出，淫媒案重创自己与盖茨（左）之间的友谊。路透社
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爱泼斯坦档案中包含爱泼斯坦与盖茨的同场照片。 美国司法部
爱泼斯坦档案中包含爱泼斯坦与盖茨的同场照片。 美国司法部
最新公开的爱泼斯坦案文件中，有盖茨与一名脸部被遮盖的女子的合照。
最新公开的爱泼斯坦案文件中，有盖茨与一名脸部被遮盖的女子的合照。

爱泼斯坦曾要求「报销」开销

盖茨对此回应称，他曾在爱泼斯坦的私人飞机上见过几名女性员工，并承认「可能曾与受害者同场」。

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盖茨在证词中强调，他与爱泼斯坦在2011年至2014年间的往来完全属于「职业关系」，旨在为全球卫生与慈善项目筹集资金。他坦言，尽管当时已得知爱泼斯坦于2008年曾因性犯罪被定罪，他仍选择与其合作，如今想来深感后悔，并对未能更重视其犯罪前科表示歉意。

此外，盖茨透露，爱泼斯坦曾企图利用其婚外情等个人隐私对其施压。自2014年两人断绝往来后，爱泼斯坦曾要求盖茨「报销」一名与盖茨有过婚外情的女性之相关开支，但遭盖茨断然拒绝。盖茨相信是身边亲信向爱泼斯坦泄露了其私生活隐私。对于爱泼斯坦曾在电邮草稿中声称，曾协助安排盖茨与女性见面，并帮助其隐瞒性病等健康状况，盖茨予以坚决否认，直指相关内容纯属爱泼斯坦个人捏造。

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