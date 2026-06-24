法国世界音乐节｜百万人狂欢捣乱 女子遭打针性侵 全国268人被捕

法国一年一度的「世界音乐节」（Fête de la Musique）21日深夜沦为暴力现场，全国共268人被捕，其中185人在巴黎落网。多名女性在人群中被人以注射器注入不明物质，并传出至少2宗强暴案，还有2人在南法遭刺伤送院，社群媒体上流传的混乱景象震惊社会。

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据外媒报道，音乐节当晚有超过200万人涌上巴黎街头，热闹气氛很快就失控。一名爱尔兰女子在TikTok称：「根本没有音乐，只有警报声、暴徒和混乱，简直像世界末日。」另一名参加音乐节的英国人史帝夫形容，部分区域人满为患、危机四伏，「年轻男性在人群中大打出手，尖叫声四起」，他很担心会发生人踩人意外。

警方还接获超过10宗个案，都是关于有女性在人潮中被不明注射器刺伤。巴黎马德莱娜大道一名女子报称被刺后昏厥，须送院治理；第9区一名年轻女性在晚上约9时遭注射后，被带到私人住所性侵。

暴力事件蔓延多个区域，有人持椅凳砸车、踩踏路倒男子，甚至破坏店面行窃。土鲁斯及附近城镇各有一人中刀，送医后情况稳定。

而在巴黎近郊加尼（Gagny）则有一名48岁男性疑以性侵12岁女童被捕；马恩河畔诺让（Nogent-sur-Marne）一名15岁少女也在参加音乐节后报称遭强暴。

法国当局共动员近5000名警察与宪兵、2500名消防员，搭配无人机及直升机协助监控，圣日耳曼德佩区一度要用催泪弹驱散人群。尽管内政部长努涅斯发声明宣称「有效掌控全国情势」，但各地混乱场面引发外界质疑。