高市早苗冲绳追悼仪式遭喝倒采 抗议者高呼「反对战争」被带离
更新时间：14:18 2026-06-24 HKT
发布时间：14:18 2026-06-24 HKT
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日本首相高市早苗昨日（23日）出席「冲绳全体战殁者追悼仪式」并致辞时，遭场内反战民众连番喝倒采，高呼「反对战争」、「守护宪法第九条」等口号，抗议声浪一度盖过其发言。多名示威者其后被警方带离现场。
据共同社等日媒报道，追悼仪式在冲绳县知事玉城丹尼发表和平宣言及初中生朗诵《和平之诗》时气氛平静，惟当高市被介绍上台时，现场即传出「反对战争」等抗议口号。
多名男女高声喊出「高市早苗不要再歧视冲绳」、「不要挑起战争」、「向24万人道歉」等口号。现场片段显示，高市发言期间神色略显不适，抗议声几乎未停歇，部分示威者被在场警员及保安人员强行带离。
高市反驳：日本没有战争
仪式结束后，高市被问及遭喝倒采一事时表示：「因为我在讲话，所以并没有听清他们究竟在说什么。」她反驳称：「无论阁僚还是首相都负有遵守宪法的义务。现在日本没有进行战争。战后至今，日本一直坚持走和平国家的道路，这是日本的骄傲。」
鉴于高市政府正致力强化防卫力，她强调：「为了守护和平与国民的生命，想切实自主地加强防卫力。」
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