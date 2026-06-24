神户碎尸案︱日汉遭腰斩藏尸雪柜15年 前妻：是我做的

日本兵库县神户市一公寓上周六（20日）揭发一宗骇人碎尸案。日本传媒报道，警方调查后，以尸体遗弃罪拘捕死者前妻。她在盘问期间承认涉案，供称「是我做的」。警方正持续调查她是否涉及杀人罪嫌。

警方事发后确认死者为约15年前居住于该单位的西口丰，若仍在世今年应为57岁。西口丰的前妻、现年50岁的望月亚纪于周一（22日）晚主动联络警方，表示自己与案件有关。

调查人员从事发单位取走证物。法新社

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望月接受调查时表示，「确实是我做的，没有错」，承认遗弃遗体。她并供称，「我做了非常过分的事情，没有任何辩解的余地」。

警方随后展开调查，并于23日晚间正式将她逮捕。警方目前正持续调查死者的具体死因、分尸原因，以及遗体长期藏放于冷冻柜内的完整经过与犯案动机，再进一步厘清是否构成杀人罪。

警方发现，望月亚纪也是涉事单位承租人。她于2012年前后涉嫌将遗体装袋后放入冷冻柜弃置并封存。调查显示，望月与西口于2012年12月完成离婚登记，但两人在2012年前后仍同住。

警方发现，死者的前妻也是涉事单位承租人。法新社

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当地警方早前接报，事发公寓住户投诉某单位传出恶臭，进入屋内调查后，在玄关附近厨房发现一台上掀式大型冷冻柜，打开后，赫然发现一具被腰斩两半的男性遗体。

警方估计有人在死后遭利器分尸，上下两部分被分别装入袋中再放入冷冻柜内。由于近日单位停止供电，冷冻柜无法运作，遗体早已解冻并开始腐败传出恶臭。验尸结果显示，无法判定死因，但推定死亡时间约为15年前。