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伊朗局势︱哈梅内伊丧礼7月4日一连三天举行 料2000万人出席

即时国际
更新时间：12:15 2026-06-24 HKT
发布时间：12:15 2026-06-24 HKT

伊朗官方于周二(24日）宣布，为配合已故最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）的葬礼仪式将于7月4日一连三天举行。首都德黑兰将实施为期三天的公众假期。

负责统筹葬礼仪式的伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）指挥官哈桑扎德（Hassan Hassanzadeh）表示：「这位殉难领袖遗体的告别仪式与祈祷仪式，将于7月4日及5日（星期六及星期日）在德黑兰的大清真寺（Grand Mosalla）举行。随后，葬礼将于7月6日（星期一）正式进行。德黑兰在这三天期间将会放假。」

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德黑兰放假三天

在此之前，官方媒体曾透露德黑兰仅会于7月4日和5日放假，而全国其他地区则会在7月6日葬礼当天一同放假。德黑兰政府预计，届时将有大约2000万名民众出席相关仪式。

今年2月美以联军发动的袭击所触发，哈梅内伊在该次袭击中丧生。这场国葬原定于今年3月举行，但因中东爆发战争而被迫推迟。

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美伊军事行动中丧生

在哈梅内伊遇袭身亡后，其子穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）于3月初继任为最高领袖，成为自1979年伊朗伊斯兰共和国建立以来的第三位最高领袖。据悉，穆杰塔巴在导致其父亲及多名官员丧生的爆炸事件中亦受了伤，自获得任命以来，他从未在公开场合露面，目前仅通过官方声明对外进行沟通。

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