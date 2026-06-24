北韩扩军 金正恩：未来5年每年建2艘军舰

朝鲜中央通讯社（朝中社）今日（24日）报道，北韩最高领袖金正恩在一艘新型驱逐舰的入列服役典礼上表示，在新的五年计划期间，北韩应以每年建造两艘与5000吨级「崔贤号」（Choe Hyon）同等规模军舰的速度，进一步强化海军实力。



金正恩昨日亲自出席南浦港（Nampho port）举行的服役仪式，庆祝新型多用途驱逐舰「崔贤号」正式编入海军服役。朝中社指出，该艘驱逐舰在过去14个月内，已顺利完成各项军事作战与性能测试。

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据报道，金正恩在典礼上透露，北击计划于近期部署另一艘同属五千吨级的驱逐舰「姜健号」，并将陆续建造一万吨级的战略军舰。据悉，「姜健号」去年在举行下水仪式时曾发生部分翻沉事故，随后已顺利完成修复并重新下水。



金正恩坦言，海军长期以来一直是北韩武装力量中最薄弱的一环，但如今其战斗力将提升至「令人难以想像的强大」水平。他进一步透露，执政的朝鲜劳动党中央委员会官员已于本月二十二日开会，专门讨论兴建新现代化海军基地的相关战略规划。



金正恩强调，北韩海军目前最核心的转变，在于其地位、任务角色及作战水域范围的全面提升 。此外，他重申海军核武化的进程正依照既定路线稳步推进，这将有助于大幅强化国家的多维度核威慑力